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Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ

На 1 ноября размер ФНБ составлял 7,95 трлн рублей
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.

"Думаем (менять валютную структуру ФНБ), планируем быстро это сделать, наверное, в следующем году. Снизим долю доллара США до уровней, примерно как у ЦБ в структуре резервов, будет примерно такая же структура. Добавим валют, только резервные, как у ЦБ", - приводит Рейтер слова источника.

В нормативной структуре валют ФНБ доля доллара сегодня составляет 45%, евро - 45% и фунта стерлингов - 10%. По данным ЦБ РФ, на 31 марта 2019 года в структуре золотовалютных резервов доля евро составляла 30,3%, доллара - 23,6%, китайского юаня - 14,2%, британского фунта - 6,6%, прочих валютах (японская иена, канадский и австралийский доллары) - 7,1%.

Изменения валютной структуры ФНБ могут отразиться на покупках валюты Центробанком, которые он проводит на внутреннем рынке в рамках механизма бюджетного правила.

На 1 ноября размер ФНБ составлял 7,95 трлн рублей. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 ноября размещено $45,364 млрд, €39,054 млрд, £7,651 млрд. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 588,813 млрд рублей.

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Россия
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