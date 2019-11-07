МВФ и Украина достигли прогресса в обсуждении ключевых мер реформирования ЦБ страны

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли прогресса в деле обсуждения ключевых мер по реформированию Центробанка и обеспечению финансовой стабильности страны в рамках консультаций по возможной новой программе кредитования. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Они [украинские власти] обратились к МВФ за новой программой [кредитования]. Переговоры по новой программе продолжаются. Был достигнут прогресс в обсуждении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики [Украины] и ключевых мер по проведению реформ, обеспечивающих независимость Центробанка и финансовую стабильность", - сказал он.