Эксперт: налоговый режим для самозанятых в СКФО будет особенно актуален для сферы туризма

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Введение налогового режима для самозанятых в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) будет особенно актуально для сферы туризма. Таким мнением с ТАСС поделилась доцент, профессор кафедры финансов и кредита СКФУ Анна Савцова.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что налоговый режим для самозанятых будет распространен на все регионы РФ ориентировочно с 1 июля 2020 года. Планируется изучить опыт четырех пилотных регионов по итогам 2019 года, затем доработать систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски.

Савцова отметила, что инициатива также актуальна и для регионов Северного Кавказа, где, по ее словам, довольно много самозанятых граждан. "Северный Кавказ - это туристическая зона, здесь много самозанятых, настроенных на сферу туризма. Сувениры, питание, одежда, экскурсия - это все самозанятые, они занимаются этим нелегально, у нас таких много. В регионах Северного Кавказа также необходимо реализовывать этот эксперимент", - сказала она.

Очевидным преимуществом для самозанятых станет отсутствие штрафов, а соответственно, и возможных дополнительных убытков, считает Савцова. Кроме того, по ее словам, это обеспечит самозанятым социальную защиту. "Если они будут платить налоги, то будут получать пенсии, выплаты по больничным листам и так далее, то есть будут социально защищены они и их родственники", - сказала она.

Собеседница также отметила, что, уплачивая налоги, самозанятый гражданин сможет открыто пользоваться всеми доступными способами рекламы для продвижения и развития своей деятельности. "И потом может из самозанятого перейти в предприниматели, то есть возможен рост", - сказала она.

По ее мнению, введение для самозанятых налогового режима в ближайшие годы не вызовет дополнительный рост экономики, но в перспективе может. "В ближайшей перспективе резкого скачка не будет, но если рассматривать международный опыт, то там самозанятые занимают немаленькую долю ВВП. Если потом самозанятые у нас будут перерастать в малый, средний бизнес, то в перспективе это будет пополнение местных бюджетов. Однако давать оценку сразу трудно, нужно чтобы прошло хотя бы десятилетие, а потом проанализировать итоги эксперимента", - пояснила Савцова.

Об инициативе

По данным Минфина РФ, в качестве самозанятых зарегистрировались уже более 240 тыс. человек. Как заявлял 29 октября руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, статус самозанятых получили более 250 тыс. россиян.

В настоящее время Минфин подготовил законопроект о расширении зоны действия этого налогового режима на 19 регионов России. В первую очередь это регионы-доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники.

С 1 января 2020 года этот режим заработает в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Башкирии.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% - на доходы от юридических лиц.