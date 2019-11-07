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Неверов: идея Минфина списывать долги за счет инвестиций станет основой развития регионов

Заместитель председателя Госдумы отметил, что это позволит создать новые предприятия и рабочие места

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддерживает инициативу Минфина списывать регионам задолженность по реструктурированным кредитам за счет доходов от инвестиций в инвестиционные проекты субъектов РФ. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы, лидер фракции Сергей Неверов, сообщает пресс-служба фракции.

"Мы рады, что министр финансов предложил конкретное решение по одной из тех задач, которую обозначала фракция "Единая Россия" в ходе работы над проектом федерального бюджета на ближайшие три года", - сказал он, комментируя заявление главы Минфина Антона Силуанова.

Неверов напомнил, что накануне рассмотрения бюджета в первом чтении фракция дважды проводила заседание с первым вице-премьером - министром финансов.

"Нашей рабочей группой были выделены четыре приоритетных направления, которые были обозначены Антону Германовичу. И одно из направлений работы - повышение инвестиционной привлекательности субъектов РФ, в первую очередь за счет вложений в развитие инфраструктуры. Но мы понимаем и тот разрыв в бюджетной обеспеченности субъектов, и их обязательства даже по государственным кредитам. А инвесторов часто сдерживает инфраструктурное отставание территорий", - пояснил парламентарий.

"Предложение, прозвучавшее от министра финансов, очень интересное и может послужить хорошей основой для развития регионов, создания новых предприятий и, как следствие - рабочих мест", - считает глава фракции.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что регионы получат возможность списания задолженности по реструктурированным кредитам за счет доходов от инвестиций в проекты по развитию субъектов. Такой механизм, рассказал глава Минфина в ходе выступления на форуме "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее", будет заложен в проект бюджета на 2020-2022 годы ко второму чтению в Госдуме.

В конце сентября на заседании в Госдуме Силуанов говорил, что Минфин готовит предложение регионам по реструктуризации 75 млрд рублей бюджетных кредитов в 2020 году при условии инвестирования средств в развитие.

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