Казахстан предлагает создать совместную с РФ комиссию по решению приграничных вопросов

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Нур-Султан предлагает сформировать комиссию, в которую войдут руководители приграничных регионов России и Казахстана, а также представители ряда ведомств, в рамках программы укрепления связей приграничных территорий. Об инициативе казахстанской стороны сообщил в четверг на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске, министр национальной экономики республики Руслан Даленов.

"Предлагается создать совместную комиссию по решению приграничных вопросов с участием руководителей регионов и соответствующих госорганов, а также представителей бизнес-сообществ", - сказал Даленов.

Он добавил, что приграничные регионы двух государств по объему экономики составляют более $260 млрд. В настоящее время совместно разрабатывается программа приграничного сотрудничества "Казахстан - Россия", направленная на экономическое и социальное развитие регионов. Для дальнейшего развития межрегиональных связей в программе предлагается акцентировать внимание на развитии трансграничной инфраструктуры. По мнению Даленова, для систематизации такой работы необходимо обеспечить "тесную и оперативную координацию полномочных ведомств" двух стран, для чего и создается комиссия.

Даленов добавил, что в настоящее время на сопредельных территориях "по обе стороны" проживает порядка 35 млн человек. В последние годы удалось добиться значительных успехов в развитии деловых связей этих территорий.

XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 6-7 ноября. Тема форума - актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. Форум является площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса России и Казахстана. Организаторами выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке фонда "Росконгресс".