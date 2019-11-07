Омская область в 2020 году запустит российско-казахстанский селекционно-генетический центр

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Российско-казахстанский селекционно-генетический центр создадут в Омской области в 2020 году на базе Омского государственного аграрного университета им. Столыпина (ОмГАУ). Об этом рассказал в четверг губернатор сибирского региона Александр Бурков на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"По элитным семенам Омский государственный аграрный университет успешно сотрудничает с 11 НИИ Казахстана. В следующем году мы готовы совместно [с Казахстаном] запустить научно-инновационный центр ускоренной селекции. Собранный в Омске уникальный генетический банк зерновых культур из 15 стран мира станет нашим общим достоянием, казахстанские партнеры смогут получать новые сорта в ускоренные сроки в течение двух-трех лет, причем высокопроизводительные и устойчивые к болезням", - сказал губернатор.

Проректор ОмГАУ по научной работе Юрий Новиков подтвердил ТАСС, что центр начнет работу в следующем году. "У нас большой научный задел, мы хотим объединить усилия научно-исследовательских учреждений двух стран в нашем центре. Там будет уникальное оборудование, мы сможем выводить новые сорта, которые будут востребованы не только на территории Западно-Сибирского региона России, но и на территории северного Казахстана", - сказал Новиков.

По его словам, оснастить центр позволит полученная университетом субсидия Министерства науки и высшего образования РФ в размере 217 млн рублей на проект по выведению многолетних и органических сортов пшеницы, а также на отработку технологии по сокращению сроков выведения новых культур. "Этот грант позволит нам приобрести необходимое оборудование. Мы также просим на правительственном уровне включить центр в [федеральную] программу по развитию семеноводства и органического земледелия, - отметил проректор. - Если не включат, то центр будет создан все равно, но немного на другом уровне".

Новиков подчеркнул, что вопросы селекции являются задачами государственного масштаба, потому что старые сорта через несколько лет использования вырождаются, становятся более уязвимыми для болезней и теряют в урожайности. Ускорение создания новых сортов также позволит оперативно реагировать на новые заболевания, изменения состава почвы, климата и обеспечит стабильность объемов урожая.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукции растениеводства произведено на сумму 46,2 млрд рублей, продукции животноводства - на 42,3 млрд рублей. В 2019 году было намолочено 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, масличных культур - 248,2 тыс. т, собрано 532,4 тыс. т картофеля и овощей.

О форуме

XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Омске 6-7 ноября. Тема форума - актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества. Форум является площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса России и Казахстана. Организаторами выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке фонда "Росконгресс".