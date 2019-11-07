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Минсельхоз подтвердил прогнозы по урожаю и экспорту зерновых

Так, прогноз по урожаю зерновых в 2019 году составляет 120 млн тонн

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз подтвердил прогноз по урожаю зерновых в 2019 году в размере 120 млн тонн, а также по экспорту в текущем сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 года). Об этом говорится в сообщении министерства.

"Прогнозы валового сбора на этот год - 120 млн тонн зерновых, что на 6% выше уровня 2018 года", - отмечается в сообщении.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, которые приводятся в сообщении, ожидаемый объем внутреннего потребления зерна находится на уровне прошлого года. "Таким образом, по нашим оценкам, экспортный потенциал зерновых культур в текущем сельхозгоду составляет 45 млн тонн, из них пшеницы - 36 млн тонн", - заявил он. При этом министр отметил рост экспортных цен на зерно, который будет способствовать реализации данного потенциала.

По прогнозам Минсельхоза, в ноябре-декабре 2019 года Россия поставит за рубеж 7-8 млн тонн зерна стоимостью порядка $1,5-1,7 млрд. Таким образом, итоговые показатели календарного года могут составить порядка 40-41 млн тонн.

Как отмечается в сообщении, министр также оценил работу Союза экспортеров зерна по продвижению российской продукции АПК за рубежом и созданию площадки для эффективного диалога между всеми участниками рынка. Минсельхоз на постоянной основе взаимодействует с союзом по различным вопросам, связанным в том числе с открытием новых экспортных рынков и снятием требований стран - импортеров. Значительных результатов отрасль сможет добиться благодаря согласованной позиции государства и бизнеса, заключил Патрушев.

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Россия
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