Единственный в РФ железнодорожный кран грузоподъемностью до 150 т изготовили в Кирове

КИРОВ, 7 ноября. /ТАСС/. "Кировский машзавод 1 мая" в четверг презентовал уникальный для России железнодорожный кран грузоподъемностью до 150 т. Кран будет использоваться в том числе для строительства мостов и ликвидации последствий аварий на железной дороге, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Игорь Васильев.

"Сегодня стал участником презентации нового железнодорожного крана, который был разработан и произведен на кировском заводе "1 Мая". Кран создавался для нужд департамента безопасности движения "Российской железной дороги". Новая техника поможет оперативно устранять аварии на железной дороге, может быть задействована и в монтаже пролетных строений железнодорожных мостов. На сегодняшний день это единственный произведенный в России железнодорожный кран грузоподъемностью до 150 т", - сообщил Васильев.

По данным областного правительства, гидравлический кран производства "Кировского машзавода 1 Мая" не имеет аналогов в мире, он может работать со стрелой в горизонтальном положении и легко двигается с 40-тонным грузом на крюке. Как рассказал журналистам гендиректор предприятия Сергей Чурин, кран создавался в течение года, а его разработка заняла несколько лет. "Кран позволяет выйти заводу на международный рынок, перед нами открываются рынки Азии", - сказал Чурин, уточнив, что пока этот кран выполнен в единственном экземпляре, после прохождения процедуры сертификации его пустят в серийное производство.

Как рассказал заместитель начальника ситуационного центра мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО "РЖД" Владимир Тараскин, кран позволит сократить сроки ликвидации последствий аварий на путях. "Мы ожидаем от этого крана большей маневренности, большей грузоподъемности для ускорения ведения аварийно-восстановительных работ. Сейчас на этих работах задействованы старые краны, в том числе, производства "Кировского машзавода 1 мая", - цитирует пресс-служба Тараскина.

"Кировский машзавод 1 Мая" расположен в Кирове, специализируется на производстве дизель-электрических и гидравлических железнодорожных кранов, а также путевых машин для строительства, ремонта и текущего содержания магистральных железных дорог и подъездных путей промышленных предприятий. На предприятии трудится более семисот человек. В настоящее время завод выполняет контракт с "Российскими железными дорогами" на поставку ж/д кранов грузоподъемностью 16 т. По информации РЖД, по итогам 2018 года предприятие отгрузило продукции на сумму более 700 млн рублей.