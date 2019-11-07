Ижевск заключил концессию по обслуживанию сетей и котельных на сумму 755 млн рублей

ИЖЕВСК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Ижевска заключили второе концессионное соглашение с компанией "Удмуртские коммунальные системы" (УКС), согласно которому до 2032 года предприятие реконструирует 43 км коммунальных сетей и 18 котельных. Сумма вложений составит 755 млн рублей, говорится в сообщении, распространенном администрацией муниципалитета.

"Издано постановление о заключении концессионного соглашения с ООО "Удмуртские коммунальные системы". В ближайшие 12 лет в рамках соглашения планируется реконструкция 43 км сетей и модернизация 18 котельных. Общий объем капитальных вложений УКС планируется в размере 755 млн рублей", - говорится в сообщении.

Договор будет действовать с 2020 по 2032 год. По планам, проведенные концессионером работы позволят снизить потери тепловой энергии на 36%, средний возраст сетей при этом снизится с 24 до 8 лет.

С 19 декабря 2016 года компания УКС уже приступила к работам по одному концессионному соглашению, подписанному с администрацией Ижевска сроком на 16 лет. Документом предусмотрено финансирование энергетиками работ по реконструкции более 295 км теплосетей в течение всего периода действия договора - до 31 декабря 2032 года. Ежегодный объем вложений со стороны предприятия составляет не менее 500 млн рублей.

"Удмуртские коммунальные системы" управляет тепловыми сетями на территории Ижевска, обеспечивая теплом и горячей водой в общей сложности более 3,7 тыс. домов и зданий. Входит в контур управления группы "Т Плюс" - одной из крупнейших частных компании, работающих в России в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.