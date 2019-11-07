ФАО прогнозирует зерновой бум, снижение производства мяса и риски для рынка бананов

РИМ, 7 ноября. /ТАСС/. Мировое производство мяса впервые более чем за два десятилетия сократится по итогам 2019 года. Такие оценки содержатся в распространенном в четверг докладе "Продовольственный прогноз", ежегодно составляемом Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Ожидается, что производство мяса крупного рогатого скота, овец, птицы и свиней составит 335 млн тонн в весовом эквиваленте туши, что на 1% ниже, чем в предыдущем году, говорится в докладе. Спад, по мнению экспертов организации, обусловлен ожидаемым сокращением производства свинины в Китае, на долю которого обычно приходится почти половина мирового производства, как минимум на 20%. В свою очередь это стало следствием вспышки африканской чумы свиней. Одновременно с этим производство мяса птицы в Китае, напротив, стремительно увеличилось и, как ожидается, вырастет на 17% по итогам года. На свинину приходится более трети мирового производства мяса, на домашнюю птицу - 39% и на говядину - 21%, уточняется в докладе.

На этом фоне сохранится рост потребления зерновых, а рост потребления трех их видов - пшеницы, риса и кукурузы - на душу населения будет превышать темпы роста населения, что потребует большего объема их производства.

Кроме того ФАО предупреждает об опасностях для рынка бананов в связи с распространением грибка Tropical race 4 (TR4). "Постепенное распространение TR4, скорее всего, приведет к наибольшим потерям в Азии и повлечет за собой падение мирового производства бананов на 2%, прямую потерю 240 тыс. рабочих мест, а также вызовет рост мировых цен на бананы на 9,2% к 2028 году", - указывается в докладе ФАО.