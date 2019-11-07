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Reuters: США договорились с КНР об отмене пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения

Конкретные сроки заключения договоренностей не указываются

ТАСС, 7 ноября. США и КНР достигли согласия о взаимной отмене пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Конкретных сроков заключения договоренностей по итогам первого этапа переговоров в сообщении не указывается.

В четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что взаимное пропорциональное снятие таможенных пошлин Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения. По его словам, если страны достигнут первого этапа заключения торговой сделки, то они должны "в соответствие с условиями соглашения синхронно и пропорционально отменить уже введенные таможенные пошлины". На вопрос журналистов, когда именно и где будут заключены договоренности по первому этапу сделки, представитель ведомства сказал, что пока не располагает деталями.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита пока не названы. В качестве возможных мест встречи Си Цзиньпина и Трампа американские источники называли штаты Аляску и Гавайи.

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