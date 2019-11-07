Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNBC: власти США обвинили компанию из Нью-Йорка в незаконной продаже оборудования из Китая

По данным телеканала, некоторые образцы такой продукции компании Aventura Technologies были были поставлены в американские госучреждения, а также на военные базы и корабли

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти США обвинили нью-йоркскую компанию Aventura Technologies в нелегальном импорте произведенных в Китае систем наблюдения. Как уточняет в четверг телекомпания CNBC, фирма занималась продажей данной аппаратуры, а также ее программного обеспечения американским государственным учреждениям и вооруженным силам.

Утром в четверг в офисе компании на острове Лонг-Айленд был проведен обыск. По данным телекомпании, власти уверены в том, что оборудование и технологии, которые, по заверению руководства компании, производились на территории Соединенных Штатов, на самом деле импортировались из КНР. Некоторые образцы такой продукции были, по данным CNBC, поставлены в американские госучреждения, а также на военные базы и корабли.

Прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Ричард Донохью выдвинул обвинения против самой компании, а также семерых действующих и бывших ее сотрудников. По его словам, компания предположительно занималась незаконным импортом китайской продукции под видом американской на протяжении 13 лет.

Теги
СШАКитай
Реклама на ТАСС
Reuters: США договорились с КНР об отмене пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения
Конкретные сроки заключения договоренностей не указываются
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС