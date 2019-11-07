CNBC: власти США обвинили компанию из Нью-Йорка в незаконной продаже оборудования из Китая

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Власти США обвинили нью-йоркскую компанию Aventura Technologies в нелегальном импорте произведенных в Китае систем наблюдения. Как уточняет в четверг телекомпания CNBC, фирма занималась продажей данной аппаратуры, а также ее программного обеспечения американским государственным учреждениям и вооруженным силам.

Утром в четверг в офисе компании на острове Лонг-Айленд был проведен обыск. По данным телекомпании, власти уверены в том, что оборудование и технологии, которые, по заверению руководства компании, производились на территории Соединенных Штатов, на самом деле импортировались из КНР. Некоторые образцы такой продукции были, по данным CNBC, поставлены в американские госучреждения, а также на военные базы и корабли.

Прокурор Восточного округа штата Нью-Йорк Ричард Донохью выдвинул обвинения против самой компании, а также семерых действующих и бывших ее сотрудников. По его словам, компания предположительно занималась незаконным импортом китайской продукции под видом американской на протяжении 13 лет.