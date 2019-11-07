В США фондовые торги закрылись ростом после сообщений о договоренности Вашингтона и Пекина

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Умеренным ростом основных котировок завершилась в четверг сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете сообщений о том, что США и Китай достигли согласия о взаимной отмене пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 182,24 пункта (0,66%) и установился на отметке 27 674,80 пункта. Данный показатель является для Dow Jones рекордным. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 8,40 пункта (0,27%) и оказался на отметке 3 085,18 пункта. Он также обновил максимум. Индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 23,89 пункта (0,28%), до 8 434,52 пункта.

"В течение почти двух лет торговые споры США и Китая являлись крупнейшим сдерживающим фактором для роста мировой экономики", - сообщила телеканалу CNN аналитик финансовой компании BMO Capital Markets Присцилла Тагамурти. Она констатировала, что поступили "обнадеживающие сигналы относительно того, что в вопросе о торговле был достигнут прогресс". По ее словам, корпоративная отчетность была более позитивной, чем ожидалось.

Президент одного из аналитических подразделений финансовой компании TIAA Крис Гэфни в комментарии агентству Bloomberg отметил, что среди инвесторов нет полной уверенности относительно того, что США и Китай в ближайшее время достигнут соглашения по торговле. "Думаю, до его подписания на рынках будут проявлять осторожность и не станут рассчитывать на самое оптимистичное развитие событий", - пояснил он.

Агентство Reuters в четверг сообщило со ссылкой на источники в американской администрации, что Вашингтон и Пекин достигли договоренностей о взаимной отмене пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения. Конкретных сроков его заключения агентство не уточнило.

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн ранее в этот же день заявил, что взаимное пропорциональное снятие таможенных пошлин Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения. По его словам, если страны достигнут первого этапа заключения торговой сделки, то они должны, "в соответствии с условиями соглашения, синхронно и пропорционально отменить уже введенные таможенные пошлины".