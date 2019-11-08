"Ведомости": Союзмолоко просит ослабить административное регулирование отрасли

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) направил в правительство обращение с просьбой отменить или скорректировать некоторые постановления правительства, федеральные законы, СанПиНы и ГОСТы. Об этом в пятницу пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо гендиректора Союзмолока Артема Белова в адрес замруководителя аппарата правительства Юрия Любимова.

В частности, производители молока просят вывести использование навоза из-под действия законодательства об отходах: для применения даже полученного на самом предприятии навоза в качестве удобрения молочным предприятиям сейчас требуется оформление на него специальных лицензий и паспортов отходов. Минприроды ранее объясняло, что бизнес может использовать навоз в качестве удобрения без лицензии при соблюдении санитарно-гигиенических норм и прочих требований, однако надзорные органы все равно часто штрафуют производителей из-за отсутствия разрешений.

Также Союзмолоко предлагает относить молочные производства с водоотведением к третьей категории опасности из четырех по уровню влияния на окружающую среду, а все остальные - ко второй. Сейчас такие производства относятся к наиболее опасным первой и второй категориям, наряду с металлургическими, химическими и нефтедобывающими предприятиями, что, по мнению Белова, несоразмерно наносимому ими ущербу.

Помимо этого, производители молока просят отменить цифровую маркировку, которая должна стать обязательной с 1 июня 2020 года. По их данным, покупка и установка оборудования для печати марок обойдется отрасли в 25 млрд рублей, еще 20 млрд рублей придется тратить ежегодно на оплату марок. Цифровая маркировка вводится в дополнение к уже действующему механизму контроля - системе "Меркурий", что делает такие траты необоснованными, считает Союзмолоко.

Отмечается, что предложения бизнеса будут рассмотрены рабочими группами правительства, которые занимаются вопросами "регуляторной гильотины". В такие группы входят в том числе представители Союзмолока.

О "регуляторной гильотине"

"Регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже одного раз в пять лет. Также под "гильотину", согласно поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, подпадут в том числе законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Кабмин ранее утвердил составы и порядок работы в общей сложности 41 рабочей группы для внедрения реформы контрольно-надзорной деятельности, которые будут действовать до конца 2020 года, создавая механизмы нового контрольно-надзорного регулирования.