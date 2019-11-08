Советник Трампа заявил, что власти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин пока не достигли окончательных договоренностей относительно отмены каких-либо взаимных пошлин. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала Fox Business глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Насколько мне известно, на данный момент нет договоренности относительно отмены каких-либо из введенных пошлин в качестве условия для первой фазы сделки, - сказал он. - Единственным человеком, который может принять такое решение, является президент [США] Дональд Трамп".

Наварро связал появление сообщений о том, что соответствующие договоренности уже достигнуты, с попытками китайской стороны "вести переговоры публично" и оказать влияние на ход продолжающихся консультаций.

Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил в четверг, что взаимное пропорциональное снятие таможенных пошлин Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют отменить ряд введенных в сентябре пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договоренностей между странами по ряду спорных вопросов. Вместе с тем, как отмечало издание, Вашингтон ожидает ответных мер от Пекина, касающихся в том числе защиты интеллектуальной собственности для американских компаний, большей уверенности в масштабах китайских закупок сельскохозяйственной продукции из США.