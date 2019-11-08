Регионы не освоили более 70% земель, переданных под строительство жилья

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские регионы низкими темпами осваивают участки, которые передаются им из федеральной собственности для строительства жилья, сообщил в пятницу генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, выступая на заседании проектного комитета нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Передано 10,5 тыс. га земли, это очень много, из них 33% участков - под жилищное строительство. Хочу обратить внимание, что из переданных субъектам под жилищное строительство участков не освоено 72%", - сказал Плутник. В частности, из 1200 участков, которые переданы субъектам для решения проблемы обманутых дольщиков, не освоено 56%, добавил он.

Вместе с тем, активная работа регионов необходима для роста объемов жилищного строительства в будущем, отметил Плутник. Он назвал поводом для беспокойства тот факт, что в регионах выдается мало новых разрешений на строительство. "Мы предлагаем всем субъектам поискать хорошие земельные участки, находящиеся в различных районах городов. Мы их прокредитуем через Банк ДОМ.РФ, отработаем с Минстроем направление программы "Стимул" в эти проекты, сделаем проекты комплексного освоения территорий в разных субъектах, и все банки будут готовы дать туда ипотеку", - пояснил он.

По словам гендиректора ДОМ.РФ, регионам необходимо обеспечить большое предложение нового жилья на рынке, чтобы не было перекоса из-за развивающегося спроса из-за снижения ставок по ипотеке. Особое внимание на новое строительство он призвал обратить во Владивостоке, Хабаровске и Якутске, так как специальная программа по субсидированию ипотечной ставки в Дальневосточном федеральном округе вызовет рост спроса на жилье.