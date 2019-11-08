Песков сравнил приграничное сотрудничество России и Казахстана с опытом других стран

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поставил приграничное сотрудничество России и Казахстана в пример другим странам.

В четверг президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в заседании Форума межрегионального сотрудничества, ознакомились с проектами по развитию пунктов пропуска через государственную границу.

"Хочу напомнить, что Россию и Казахстан объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире. И в отличии от разных хорошо известных стран на этой границе не строят заборов, а наоборот обсуждают проекты по переоборудованию, расширению пропускной способности, пропускных пунктов".