Глава "Россетей" допустил отказ от оплаты за электроэнергию к 2040 году

ИЖЕВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Глава компании "Россети" Павел Ливинский допустил возможность отказа от оплаты за электроэнергию в России за счет реализации программы цифровой трансформации электросетевого комплекса к 2030-2040 годам. Об этом Ливинский сообщил в ходе выездного круглого стола комитета по энергетике Госдумы по цифровой трансформации.

"Тенденция к тому, что базовые услуги ["Россетей"] в идеале должны стать бесплатными. Мы к этому придем, к 2030 году, 2035 году, 2040 году. Человек уже не будет платить за электроэнергию за киловатт в час. Как интернет - он [будет] бесплатный. Но это в будущем", - отметил Ливинский.

Он напомнил, что реализация мероприятий программы цифровой трансформации не приведет к увеличению тарифов на электроэнергию для потребителей, а расходы на цифровизацию до 2030 года составят около 1,3 трлн рублей.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.