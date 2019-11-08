Кремль не получал обращение нефтяников против введения НДПИ на добычу попутного газа

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не получали обращение нефтяников против введения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ).

"Мне не известно о том, что поступало такое обращение", - сказал Песков. При этом, он уточнил, что в Кремле видели сообщения в СМИ. "В первую очередь такие обращения должны быть адресованы в кабинет министров, в правительство, где это может быть экспертно проработано", - добавил он.

Ранее независимые нефтяные компании из ассоциации "Ассонефть" выступили против предложения Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ), который должен компенсировать выпадающие доходы бюджета из-за льгот для Приобского месторождения. Соответствующий протест был отражен в письме организации, которое было отправлено на имя вице-премьера Дмитрия Козака. Его наличие ТАСС подтвердил источник в правительстве. С критикой предложения Минфина выступили "Сибур" и "Роснефть".