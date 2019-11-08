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Правительство проведет эксперимент по совершенствованию технологии электронной подписи

Обязательными участниками эксперимента являются Минкомсвязь, Минэкономразвития, ФНС, ФСБ и Федеральная служба по финансовому мониторингу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в России до 31 декабря 2020 года эксперимента по совершенствованию технологии электронной подписи. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Провести до 31 декабря 2020 года эксперимент по совершенствованию применения технологии электронной подписи с использованием специализированной защищенной автоматизированной системы, предназначенной для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи", - говорится в документе.

Согласно постановлению, Минкомсвязи РФ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу поручено в срок до шести месяцев осуществить предварительную оценку результатов эксперимента и представить соответствующий доклад в правительство РФ.

Обязательными участниками данного эксперимента являются Минкомсвязь, Минэкономразвития, ФНС, ФСБ и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Кроме того, на добровольной основе к эксперименту могут присоединиться Центральный банк, Сбербанк и банк ВТБ, а также граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Электронная подпись позволяет идентифицировать граждан без личного присутствия и дает им возможность совершать юридически значимые действия в онлайн-пространстве. Для получения электронной подписи гражданину необходимо обратиться в один из аккредитованных удостоверяющих центров, сотрудники которого после проверки личности запишут сертификат и ключи электронной подписи на сертифицированный электронный носитель. Сейчас, как правило, срок действия электронной подписи составляет один год.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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