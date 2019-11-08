Скорость реагирования на технарушения на электросетях Удмуртии выросла в десять раз

ИЖЕВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Консолидация электросетевого имущества и начало цифровой трансформации в Удмуртии позволили повысить скорость реагирования на технологические нарушения на электросетях в Удмуртии в 10 раз, при этом расходы на техобслуживание за 2019 год сократились на 20%, сообщил гендиректор "Россетей" Павел Ливинский.

В 2019 году группа компаний "Россети" в лице МРСК "Центра и Приволжья" купила сетевое хозяйство МУП "Воткинские городские электрические сети", кроме того, в конце 2018 года дочка "Россетей" выкупила первую часть имущественного комплекса АО "Ижевские электрические сети" за 2,6 млрд рублей. Вторую часть сделки планируется завершить в конце 2019 года.

"Это пример той целевой модели, которая у нас одобрена президентом Владимиром Владимировичем Путиным здесь. <…> Что мы здесь реализовали? Коротко об этом уже было сказано - консолидация, цифровая трансформация и прочие сервисы дополнительные. <…> Мы увидели, [что] по скорости реагирования на те или иные технологические нарушения скорость выросла в 10 раз, с точки зрения экономического эффекта [за] неполный год <...> затраты на оперативно-технологическое обслуживание на 20% уже уменьшились", - рассказал Ливинский в ходе круглого стола "Энергетический комплекс и электросетевое хозяйство - цифровая трансформация", который проходит в Ижевске при участии в том числе депутатов Госдумы РФ.

Сейчас, по словам Ливинского, консолидация электросетевого комплекса в Удмуртии составляет порядка 80%. "Мы действительно здесь системообразующая компания, мы полностью контролируем состояние сетевого комплекса", - добавил глава "Россетей".

В пятницу компания "Россети Центр и Приволжье" (входит в группу "Россети") начала внедрение системы предиктивной аналитики и удаленного мониторинга для повышения безопасности и надежности работы электросетевого оборудования по пилотному проекту программы цифровизации. На первом этапе к системе будут подключены питающие центры удмуртского филиала компании "Россети Центр и Приволжье" - подстанции "Калашников" и "Пазелы", а также оборудование питающего центра подстанции "Аэропорт".

Кроме того, ранее компания запустила пилотный проект использования искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителя в Удмуртии. Виртуальный диспетчер, получивший рабочее название "Снежана", информирует предприятия и управляющие компании ЖКХ, а также крупных потребителей Ижевска о плановых отключениях в электрических сетях.