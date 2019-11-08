Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство второй очереди терминала в Ванино увеличит грузооборот угля до 24 млн т

Общая стоимость проекта по строительству угольного перегрузочного терминала составит около 37 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. "ВаниноТрансУголь" (ВТУ, дочернее общество компании "Колмар") планирует строительство второй очереди угольного терминала в порту Ванино (Хабаровский край), что увеличит общий грузооборот порта до 24 млн т угля в год. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе "Колмар".

"Компания "ВаниноТрансУголь" планирует строительство второй очереди угольного терминала, в результате чего общий грузооборот терминала возрастет до 24 млн т угля в год", - сообщили в пресс-службе.

В четверг госкорпорация "ВЭБ.РФ" сообщила о подписании кредитного соглашения с банком ВТБ и ВТУ о финансировании строительства угольного терминала в Ванино. Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы "Фабрика проектного финансирования" составит 34 млрд рублей. В рамках синдицированного кредита ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости первой очереди проекта.

"Строительство первой очереди терминала находится в завершающей стадии: построены основные производственные объекты, завершается монтаж технологического оборудования и пуско-наладочные работы", - процитировали в пресс-службе слова гендиректора ВТУ Юрия Тямушкина.

Планируемый грузооборот первой очереди терминала составит 12 млн т угля в год. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2020 году.

Общая стоимость проекта по строительству угольного перегрузочного терминала в порту Ванино составит около 37 млрд рублей, сообщалось ранее.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Бизнес-центр "Орбион" ввели в эксплуатацию в Одинцове
"Орбион" состоит из железнодорожной платформы мультимодального транспортного узла, наземного перехода к территории "Сколково", бизнес-центра и одноименного торгового центра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС