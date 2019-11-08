Строительство второй очереди терминала в Ванино увеличит грузооборот угля до 24 млн т

ХАБАРОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. "ВаниноТрансУголь" (ВТУ, дочернее общество компании "Колмар") планирует строительство второй очереди угольного терминала в порту Ванино (Хабаровский край), что увеличит общий грузооборот порта до 24 млн т угля в год. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе "Колмар".

"Компания "ВаниноТрансУголь" планирует строительство второй очереди угольного терминала, в результате чего общий грузооборот терминала возрастет до 24 млн т угля в год", - сообщили в пресс-службе.

В четверг госкорпорация "ВЭБ.РФ" сообщила о подписании кредитного соглашения с банком ВТБ и ВТУ о финансировании строительства угольного терминала в Ванино. Объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы "Фабрика проектного финансирования" составит 34 млрд рублей. В рамках синдицированного кредита ВЭБ.РФ профинансирует более трети стоимости первой очереди проекта.

"Строительство первой очереди терминала находится в завершающей стадии: построены основные производственные объекты, завершается монтаж технологического оборудования и пуско-наладочные работы", - процитировали в пресс-службе слова гендиректора ВТУ Юрия Тямушкина.

Планируемый грузооборот первой очереди терминала составит 12 млн т угля в год. Ввод в эксплуатацию ожидается в 2020 году.

Общая стоимость проекта по строительству угольного перегрузочного терминала в порту Ванино составит около 37 млрд рублей, сообщалось ранее.