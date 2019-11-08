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ГТЛК планирует закупить два самолета SSJ-100 и пять L-410

Как сообщили в компании, всего на закупку этих и других самолетов и вертолетов планируется потратить 4,9 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует закупить два самолета Sukhoi Superjet-100 и пять L-410. Как сообщил ТАСС в пятницу заместитель генерального директора по авиации ГТЛК Антон Королев, предоплату на покупку SSJ-100 планируется внести в первом квартале 2020 года, поставки должны произойти в 2021 году. Всего на закупку этих и других самолетов и вертолетов компания планирует потратить 4,9 млрд рублей.

"У нас уже утверждена докапитализация ГТЛК на 4,9 млрд рублей. Мы планируем приобрети два Sukhoi Superjet-100, пять L-410 и 10 вертолетной техники и восемь вертолетов "Ансатов". В будущем мы будем заниматься и Ми-38, и Ка-62 <…> Все, что касается российских воздушных судов, за исключением редких случаев, это все больше социальные проекты", - сообщил Королев на пленарном заседании XII Вертолетного форума. По его словам, "рентабельность на вертолетных программах - около 1%, по "Сухому" - порядка 0,5%". "При этом мы сталкиваемся со всеми сложностями неплатежей, но мы понимаем все сложности с вертолетным рынком и "Сухим", - пояснил он.

Королев отметил, что лизинговый портфель ГТЛК в 2019 году вырос до 1 трлн рублей, а инвестиции в транспортную отрасль составляют порядка 900 млрд рублей. "У ГТЛК сейчас самый крупный парк воздушных судов, <...> мы инвестируем в авиатранспорт 350 млрд рублей, включая российскую и западную технику", - сказал он.

L-410 - один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, в чешских Куновицах было построено более 1,1 тыс. машин различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР. В России производство самолета налажено на Уральском заводе гражданской авиации.

ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания в РФ, специализирующаяся на лизинге транспортных объектов (самолеты, водный и железнодорожный транспорт, автомобили и спецтехника). Компания на 100% находится в собственности Российской Федерации. Управление организацией осуществляет Минтранс.

XII Вертолетный форум проходит в Тюмени с 7 по 8 ноября 2019 год, организаторы - Ассоциация вертолетной индустрии. На выставке в рамках форума будут представлены образцы технологий и продукции компаний вертолетной отрасли.

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Россия
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