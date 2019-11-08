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Эксперты Китая и АСЕАН обсудили вопросы развития зоны свободной торговли на Хайнане

Встреча прошла 2 ноября в городе Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Более 200 экспертов из Китая и членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приняли участие в форуме, посвященном вопросам строительства зоны свободной торговли в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщил портал "Наньхайван", встреча прошла 2 ноября в городе Хайкоу - административном центре провинции.

По информации портала, участники форума обсудили вопросы продвижения строительства в провинции Хайнань портов свободной торговли, перспективы сотрудничества Китая с государствами АСЕАН в экономической сфере, области гуманитарных и культурных обменов.

На встречах эксперты, в частности, отмечали, что остров Хайнань играет важную роль в реализации инициативы китайского правительства "Один пояс - один путь", подчеркивает "Наньхайван".

В течение последнего года власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого будут зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
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