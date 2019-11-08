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Средние цены на бензин с 28 октября по 3 ноября выросли на 2 копейки

Средняя цена на бензин марки Аи-92 за прошедшую неделю составила 42,27 рубля за литр

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 28 октября по 3 октября 2019 года увеличились на 2 копейки по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 44,68 рублей за литр. Стоимость дизельного топлива поднялась на 37 копеек и составила 46,83 рубля за литр, следует из материалов Росстата.

Средняя цена на бензин марки Аи-92 за прошедшую неделю составила 42,27 рубля за литр, что больше на 1 копейку чем на предыдущей неделе. Стоимость бензина Аи-95 выросла также на 1 копейку, до 45,74 рубля за литр. В свою очередь Аи-98 стал дороже на 2 копейки, до 51,68 рубля за литр.

За отчетный период зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 субъектах РФ, наиболее заметное - в Красноярске, Владивостоке и Хабаровске, на 0,5%. Снижение цен на бензин отмечалось в девяти субъектах страны, самое значительное оказалось в Краснодаре - на 0,3%.

По данным статистического ведомства, в Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,16 рубля, Аи-95 - от 41,9 до 49,25 рубля, Аи-98 - от 48,6 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,8 до 43,30 рубля, Аи-95 -от 45 до 47,66 рубля, Аи-98 - от 52,4 до 54,86 рубля за литр.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ за отчетную неделю снизился по сравнению с предыдущим периодом на 0,3% - до 766,9 тыс. тонн, а дизельного топлива вырос на 6,2% - до 1,585 млн тонн.

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