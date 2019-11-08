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Гордеев поручил проработать меры по развитию производства заменителей грудного молока в РФ

Соответствующее поручение дано Минсельхозу, Минэкономразвития, ФТС, Минфину и Минпромторгу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, ФТС, Минфину и Минпромторгу проработать возможность локализации в России полного цикла производства сухих адаптивных молочных смесей для детского питания - заменителей грудного молока (ЗГМ) и их компонентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

"Необходимо поддержать развитие полного цикла производства заменителей грудного молока в России и обеспечить потребности внутреннего рынка за счет своего качественного продукта ЗГМ. Прошу Минсельхоз проработать озвученные предложения и представить доклад в правительство", - заявил вице-премьер на совещании, посвященном мерам поддержки производителей российских ЗГМ, его слова приводятся в сообщении.

В частности, участники совещания озвучили такие меры поддержки отечественных производителей, как возможность введения переходного периода для запуска российского производства ЗГМ, а также временное разрешение на целевой ввоз сыворотки со степенью деминерализации 90%, которая является главным компонентом ЗГМ и в настоящее время не производится в РФ.

В настоящее время для российских производителей ЗГМ действуют компенсации части затрат на создание и модернизацию объектов для производства, и на приобретение оборудования. Кроме того, на эти цели им предоставляются льготные инвестиционные кредиты на срок от двух до восьми лет, а также предоставляются краткосрочные кредиты сроком до года на приобретение сырья для производства ЗГМ. Для получения какого-либо из видов поддержки производитель должен использовать при производстве конечного продукта не менее 70% отечественного сырья.

Разработка мер поручена министерствам в рамках обеспечения исполнения поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Совет Федерации 23 июля 2019 года принял постановление, в котором просит правительство РФ разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 80% потребности в специализированных продуктах для детского питания за счет отечественного производства. В документе отмечается, что в настоящее время более 90% сухих адаптированных молочных смесей и отдельных ингредиентов для их производства импортируются, "что создает значительные риски обеспечения продовольственной безопасности страны".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГордеев, Алексей ВасильевичРоссия
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