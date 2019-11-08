Нацпрограмма развития Дальнего Востока может быть согласована с Минфином за 2-3 недели

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассчитывает, что национальная программа развития Дальнего Востока будет согласована с Минфином РФ в течение двух-трех недель. Об этом он сообщил журналистам. Сейчас правительство РФ определяет источники ее финансирования, а содержательные вопросы в документе решены и уже согласованы с профильными министерствами.

"Я очень надеюсь, что в течение буквально двух-трех недель мы с Минфином закончим сверку и будем просить президента принять нас, провести совещание для того, чтобы окончательно утвердить параметры проекта", - сказал он.

Минвостокразвития РФ 5 ноября внесло в правительство доработанный по поручению президента РФ Владимира Путина проект национальной программы развития Дальнего Востока.

"Вчера вечером проводили совещание с [вице-премьером - министром финансов РФ] Антоном Германовичем Силуановым. Рассматривали именно источники финансирования, потому что других вопросов по программе нет. Все содержательные вопросы решены. Каждый объект, который входит в программу, будь то дорога, детский сад, больница, выверен с профильными министерствами - везде есть согласование. Сейчас надо определиться по финансированию", - пояснил Трутнев.

Разработка нацпрограммы

По итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 4 сентября, президент РФ Владимир Путин одобрил подходы к формированию национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года и поручил правительству РФ доработать и представить к утверждению соответствующий проект указа.

По предварительным расчетам Минвостокразвития на июнь 2019 года, финансирование нацпрограммы из всех источников должно составить порядка 11 трлн рублей. При этом из федерального бюджета предполагалось вложить почти 2,3 трлн рублей. Около 8,4 трлн рублей должны поступить из внебюджетных источников, еще почти 260 млрд рублей составят средства консолидированных бюджетов субъектов РФ.

Программа определяет цели и основные направления социально-экономического развития Дальнего Востока как национального приоритета России. Документ должен обеспечить темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни населения Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока.