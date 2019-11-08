Медведев согласовал "Аэрофлоту" индексацию цен билетов на Дальний Восток на 2020 год

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал авиакомпании "Аэрофлот" индексацию стоимости авиабилетов на Дальний Восток на 2020 год на 4,3%, а также продление "плоских тарифов". Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.

"Да, такие предложения авиакомпании согласованы главой правительства", - сказал он, отвечая на вопрос, согласовал ли премьер "Аэрофлоту" продление плоских тарифов на 2020 год и их индексацию на 4,3%.

Сейчас билет "Аэрофлота" из Москвы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, в Магадан и обратно стоит 25 тыс. рублей.

В конце октября газета "Коммерсантъ" сообщила, что в правительстве РФ обсуждается частичный переход на коммерчески обоснованный тариф для рейсов "Аэрофлота" между Москвой и городами Дальнего Востока. Сейчас "Аэрофлот" продает билеты в города региона по субсидируемым государством тарифам ("плоским тарифам"), которые убыточны для авиакомпании.

Для открытия продажи авиабилетов по "плоскому тарифу" на следующий год, отмечала газета, "Аэрофлот" каждый год обращается в Минтранс. В министерстве указывали, что так как компания является коммерческой, то "Аэрофлот" может самостоятельно принимать решение по продаже этих авиабилетов. Обычно Минтранс одобряет перевозку по "плоскому тарифу" не позже октября, но в этом году согласование, отмечал "Коммерсантъ", затянулось, из-за чего компания не может открыть продажу таких билетов на 2020 год.

Позже замминистра транспорта, курирующий авиацию, Александр Юрчик заявил журналистам, что механизм "плоских тарифов" авиакомпании может быть пересмотрен. "Плоский тариф" "Аэрофлота", по словам Юрчика, "перекрывает возможность выхода на эти линии других авиакомпаний" из-за его низкой стоимости. Тогда же Юрчик впервые упомянул идею индексации тарифа.