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Реформа ОСАГО

Минфин поддержит законопроект по ОСАГО, разрешающий страховщикам самим определять тарифы

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, если парламентарии решат, что принятие данного законопроекта надо ускорить, а дополнительные нормы вводить отдельным законопроектом, то министерство не будет возражать

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минфин готов согласовывать законопроект по ОСАГО, дающий право страховщикам самим определять тарифы даже в том случае, если из него исключат предложения по отмене территориального коэффициента и коэффициента мощности автомобиля. Об этом по итогам парламентских слушаний в Совете Федерации сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Отмена территории и мощности, строго говоря, прямо не влияет на индивидуализацию <...> Есть последняя линия обороны - это индивидуализация тарифа, все остальное мы готовы согласовать. В первую очередь индивидуальный подход - это право страховой компании самостоятельно устанавливать тарифы", - сказал он.

Моисеев отметил, что если парламентарии решат, что принятие данного законопроекта надо ускорить, а дополнительные нормы вводить отдельным законопроектом, то министерство не будет возражать."Мы спорить не будем. Это их право, их решение. Важнее принять закон как можно быстрее", - сказал он.

О законопроекте

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется - страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746-4942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых. В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта. В палате парламента отмечали, что данная инициатива вызвала "серьезную полемику".

Теги
РоссияРеформа ОСАГОМоисеев, Алексей Владимирович
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