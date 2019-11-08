Страховщики считают возможную отмену территориального коэффициента ОСАГО нагрузкой для них

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Отмена территориального коэффициента при расчете ОСАГО будет дополнительной нагрузкой для страховщиков. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

"Страховщики были готовы к любому решению. И любой трансформации базового закона, который был внесен [в Госдуму]. Нам казалось, что мы над ним работали два с половиной года. Нас все время спрашивали, мы отвечали, и сошлись на некоторых компромиссах. Потому что, поверьте, отмена территориального коэффициента - это довольно большая перегруппировка у самих страховщиков. Но мы с этим согласились", - сказал он.

Также он отметил, что индивидуализация нужна, так как в мире активно развивается арендное страхование, каршеринг.

"Нам было указание от председателя правительства о том, чтобы соединить полисы ОСАГО и каско. Такая индивидуализация ОСАГО - это первый шаг для того, чтобы сделать полис ОСАГО базовым каско", - сказал он.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил журналистам, что Минфин готов согласовать законопроект по ОСАГО, дающий право страховщикам самим определять тарифы даже в том случае, если из него исключат предложения по отмене территориального коэффициента и коэффициента мощности автомобиля.

По итогам обсуждения в Совфеде отметили, что в целом поддерживают индивидуализацию тарифов и отмену территориального коэффициента и коэффициента мощности. Однако, по мнению сенаторов, более внимательного изучения требуют вопросы по добровольной установке телематических устройств в автомобилях и индивидуальным срокам полиса ОСАГО для каждого автомобилиста. Вопрос по повышению до 2 млн рублей лимита выплат по жизни и здоровью предложено рассматривать в рамках отдельного законопроекта.

Обращения к финомбудсмену

В свою очередь главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин в ходе парламентских слушаний отметил, что в данный момент институт финомбудсмена (после 28 ноября будет расширение на другие виды страхования) рассматривает только споры по так называемым видам моторного страхования и подавляющее число обращений касаются ОСАГО.

По его словам, число обращений к финомбудсмену в октябре составило 16,5 тыс., рассмотрено 55%, по обращениям принято 6,4 тыс. решений, из них 56% удовлетворено. Он добавил, что уже второй месяц отмечается рост количества решений, принятых в пользу потребителей финансовых услуг.

По словам Воронина, количество обращений в октябре в 1,1 раза превышает сентябрьский показатель. Средний размер требований потребителей составил более 213 тыс. рублей.

Говоря об обжаловании решений, он отметил, что в суды подано заявлений по 20-24% от всех вынесенных отрицательных решений. Пока суды не рассмотрели ни одного дела из-за длительности процедуры, первые решения ожидаются в ноябре, отметил финомбудсмен. Основными мотивами обжалования для финорганизаций и страховых компаний являются неурегулированность в законе возможности снижения финуполномоченным неустойки по 333 статье ГК, когда ее величина явно несоразмерна причиненному ущербу.

Также он добавил, что лидером среди регионов по количеству жалоб, направленных финуполномоченному, является Краснодарский край, затем следуют Москва и Санкт-Петербург.