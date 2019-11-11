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"Одноклассники" запустили сервис для звонков в компании внутри соцсети

С помощью сервиса в тестовом режиме можно заказать такси в "Ситимобил" или обратиться в общественные организации

"Одноклассники" запустили сервис, позволяющий пользователям звонить в официальные группы компаний в соцсети. Одним из первых возможность голосовых и видеозвонков интегрировал "Ситимобил". Таким образом на базе групп появятся полноценные колл-центры, говорится в сообщении соцсети.

"Львиная доля коммуникаций бизнеса и клиентов уже давно проходит в соцсетях, но теперь для них открываются новые возможности: например, пользователи смогут проконсультироваться со специалистом с помощью видео или показать доставленный товар, к которому есть нарекания. Благодаря новому сервису бизнес и другие организации смогут не только находить большую аудиторию в ОК, но и общаться с ней внутри соцсети любым удобным способом", - отметила директор по продуктам "Видео", "Лента" и OK Live социальной сети Марина Краснова. 

Позвонить в компанию можно и без авторизации в соцсети - с помощью специального виджета, который владелец группы сможет получить в настройках и установить на свой сайт.

Кроме того, с помощью нового сервиса в соцсети можно задать свои вопросы некоторым общественным организациям: официальному сообществу российских учителей, Национальному центру финансовой грамотности, фонду по борьбе с инсультом "ОРБИ" и другим.

В день запуска сервиса в официальной группе "Одноклассников" откроется "горячая линия" службы поддержки: с 12:00 до 15:00 пользователи смогут обратиться с помощью голосовой и видеосвязи.

Новый сервис будет работать на всех платформах: позвонить в группу можно будет как с десктопной версии ОК, так и из приложений на iOS и Android.

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