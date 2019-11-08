Минсельхоз США повысил прогноз по производству пшеницы в РФ

ТАСС, 8 ноября. Производство пшеницы в России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (июнь 2019 года - июль 2020 года) составит 74 млн тонн - такая оценка содержится в материалах Министерства сельского хозяйства США. В сентябре и октябре прогноз министерства был на уровне 72,5 млн тонн.

Ожидания по экспорту находятся на уровне 34,5 млн тонн. В предыдущих месяцах экспорт пшеницы прогнозировался в 34 млн тонн.

Официальный прогноз по урожаю зерновых в 2019 году от Минсельхоза России составляет 120 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. Ранее прогноз министерства по урожаю составлял 115-118 млн тонн.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году составил 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы. В 2017-2018 сельскохозяйственном году из России экспортировано 53,2 млн тонн зерна, в том числе 40,4 млн тонн пшеницы.

Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна из РФ в текущем сельскохозяйственном году составляет 45 млн тонн, из них 36 млн тонн придется на пшеницу.