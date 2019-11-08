Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минсельхоз США повысил прогноз по производству пшеницы в РФ

Производство пшеницы в России в 2019-2020 сельскохозяйственном году составит 74 млн тонн, говорится в материалах ведомства

ТАСС, 8 ноября. Производство пшеницы в России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (июнь 2019 года - июль 2020 года) составит 74 млн тонн - такая оценка содержится в материалах Министерства сельского хозяйства США. В сентябре и октябре прогноз министерства был на уровне 72,5 млн тонн.

Ожидания по экспорту находятся на уровне 34,5 млн тонн. В предыдущих месяцах экспорт пшеницы прогнозировался в 34 млн тонн.

Официальный прогноз по урожаю зерновых в 2019 году от Минсельхоза России составляет 120 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. Ранее прогноз министерства по урожаю составлял 115-118 млн тонн.

Экспорт зерна из России в 2018-2019 сельскохозяйственном году составил 43,3 млн тонн, в том числе 35,2 млн тонн пшеницы. В 2017-2018 сельскохозяйственном году из России экспортировано 53,2 млн тонн зерна, в том числе 40,4 млн тонн пшеницы.

Прогноз Минсельхоза по экспорту зерна из РФ в текущем сельскохозяйственном году составляет 45 млн тонн, из них 36 млн тонн придется на пшеницу.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Директор корпоративного управления Ростеха подала в суд на пользователя "ВКонтакте"
По мнению Аллы Лалетиной, информация в одном из постов этого пользователя порочит ее деловую репутацию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС