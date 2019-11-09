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Хайнань и Италия в 2020 году запустят круизный маршрут во Вьетнам и на Филиппины

Власти провинции намерены приложить активные усилия к тому, чтобы круизный туризм стал всемирно узнаваемой "визитной карточкой" зоны и порта свободной торговли Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Итальянская компания - владелец круизных лайнеров Costa Cruises совместно с южнокитайской провинцией Хайнань в январе 2020 года откроет морской туристический маршрут во Вьетнам и на Филиппины. Об этом сообщило управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта города Санья, откуда будут отправляться суда.

По его данным, отдыхающие смогут совершить путешествие по Южно-Китайскому морю, полюбоваться видами бухты Халонг, посетить курорты вьетнамского Нячанга, Манилу и Субик-бэй на Филиппинах.

"В последние годы наш город развивает экспериментальную зону и порт свободной торговли за счет продвижения круизного туризма, стимулирующего создание на Хайнане международного туристического и потребительского центра, - рассказал на пресс-конференции вице-мэр Санья Чэнь Тецзюнь. - Санья воспользуется благоприятными возможностями, которые представляются в связи с открытием этого маршрута. Мы будем постоянно содействовать увеличению открытости нашего региона и активному выходу Хайнаня на международные рынки".

По его словам, власти провинции намерены приложить активные усилия к тому, чтобы круизный туризм стал всемирно узнаваемой "визитной карточкой" зоны и порта свободной торговли Хайнаня, международного потребительского центра города Санья".

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создаст привлекательные условия для инвесторов, сформирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
ФилиппиныИталияКитайВьетнамХайнань
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