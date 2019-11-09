РФПИ рассматривает инвестиции в медицинскую платформу Botkin.AI

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность инвестиций в платформу Botkin.AI компании ООО "Интеллоджик" и OSA Hybrid Platform, одного из лидеров российского RetailTech. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Отмечается, что Botkin.AI применяется для диагностики и оценки рисков заболеваний с использованием технологий ИИ и представляет собой высокотехнологичную платформу для анализа медицинских изображений.

"Платформа Botkin.AI дает медицинским учреждениям дополнительные инструменты по эффективной, оперативной и своевременной диагностике, при этом применение ИИ позволяет врачу выбрать правильную тактику лечения и, при необходимости, посоветоваться с коллегами, используя возможности платформы. Мы видим у Botkin.AI существенные шансы на международную экспансию и стремимся помочь платформе в ее выходе на глобальный рынок медицинских услуг", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Подготавливаемые РФПИ инвестиции осуществляются в рамках стратегического направления по развитию технологий искусственного интеллекта в России. С этой целью РФПИ подписал соответствующее соглашение с правительством России, установил партнерские отношения с пятью ведущими компаниями в этом секторе, привлек более $2 млрд от иностранных партнеров для совместных инвестиций в российские ИИ-проекты, внедряет технологии искусственного интеллекта в портфельных компаниях фонда, проанализировал более 100 проектов и намерен инвестировать в 20 наиболее перспективных из них.