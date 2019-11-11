"Ъ": представитель Акимова подтвердил подписание директив по консолидации Tele2

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ согласовало итоговую схему консолидации "Ростелеком" оператора Tele2, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с документами.Также эту информацию подтвердил изданию официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.

Как сообщил газете представитель Акимова, директивы были подписаны 8 ноября. По данным "Коммерсанта", в ходе сделки нынешний совладелец Tele2 ВТБ выкупит допэмиссию "Ростелекома", которая может оцениваться примерно в 56 млрд рублей. По итогам сделки на ближайшие четыре года государство сохранит контроль в "Ростелекоме" с долей 51,4%. Затем ВТБ сможет распоряжаться всем своим пакетом самостоятельно, а голосующая доля государства снизится до 43%.

Газета сообщает, что на данный момент "Ростелекому" принадлежит 45% "Т2 РТК Холдинга", управляющего Tele2, остальные 55% у Tele2 Russia Holding AB (50% в нем принадлежат ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% - банку "Россия" Юрия Ковальчука и его партнеров). Как уточнил изданию знакомый с документами источник, ВТБ подпишет договор о выкупе допэмиссии "Ростелекома" примерно на 708 млн голосующих акций, одновременно дочка "Ростелекома" "Мобител" и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций "Ростелекома" на 10% долей в "Т2 РТК Холдинге". Еще 45% "Т2 РТК Холдинга" "Ростелеком" выкупит у Tele2 Russia Holding AB, оплатив денежными средствами.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал указ, согласно которому ПАО "Ростелеком" и его дочерняя структура ООО "Мобител" получили 100% в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2).

Согласно документу, также принято предложение правительства РФ об увеличении уставного капитала "Ростелекома" путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу банка ВТБ, при условии обеспечения контроля РФ совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и банком ВТБ над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а также при сохранении доли РФ в размере не менее 33,2% обыкновенных акций госоператора.