"Ведомости": новые сроки доставки посылок "Почтой России" составят от двух до восьми суток

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок - теперь, в зависимости от направления, они составят от двух до восьми суток. Новые нормативы скорости доставки начнут действовать с 15 ноября, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителя организации.

По информации издания, для большинства жителей страны время посылки в пути составит не более двух дней. Время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тыс. человек и в обратном направлении сократится до 2-3 дней. По данным "Ведомостей", в некоторые города, где численность населения превышает 500 тыс. человек, посылки должны будут приходить через один день. Кроме того, через день посылки будут доставлены из Москвы в некоторые города Московской области - Балашиху, Подольск, Химки, Королев, Мытищи и др.

Сокращение сроков, которое стало первым с 2016 года, связано с крупными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, а также сокращением сроков сортировки почтовых отправлений, сообщает газета со ссылкой на первого заместителя гендиректора по электронной коммерции "Почты России" Алексея Скатина. По данным издания, программа развития АО "Почта России" до 2023 года предполагает инвестиции в 133 млрд рублей, основные вложения придутся на информационные технологии и цифровые сервисы (40 млрд рублей) и логистику (48 млрд рублей).

"Почта России" 1 октября завершила все процедуры реорганизации из ФГУП и стала акционерным обществом. Правительство РФ 20 сентября утвердило устав акционерного общества "Почта России" с уставным капиталом около 15,8 млрд рублей. Согласно уставу, управлять деятельностью компании будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление.