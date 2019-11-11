Экс-генсек ШОС назвал Россию и Китай самыми надежными партнерами для Центральной Азии

САМАРКАНД /Узбекистан/, 11 ноября. /ТАСС/. Самыми стабильными и надежными партнерами для стран Центральной Азии являются Россия и Китай. Об этом заявил экс-генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), доктор политических наук Рашид Алимов в Самарканде в понедельник на X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай", посвященной теме "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка".

"Время показало, что самыми стабильными и надежными партнерами для стран Центральной Азии, притягательными центрами, являются Россия и Китай, - сказал Алимов. - Как бы ни менялась погода в международных глобальных отношениях, сотрудничество с этими двумя мировыми державами остается неизменным, "всепогодным". По его словам, совместными усилиями в регионе, в том числе благодаря эффективному взаимодействию в рамках ШОС и ОДКБ, обеспечивается стабильность и безопасность, устойчивое экономическое развитие.

Китай и Россия, продолжил докладчик, являются стратегическими партнерами стран региона, их ключевыми торговыми партнерами и инвесторами. Показательна, отметил он, в этом отношении статистика 2018 года: товарооборот стран Центральной Азии с Китаем за год вырос на 20,2% и достиг $28,4 млрд, с Россией - на 11,7%, до $25,9 млрд.

"Две великие державы, Россия и Китай, постоянные члены Совета Безопасности ООН, географически близкие, исторически и духовно связанные с Центральной Азией, с первых дней независимости расположенных здесь государств неизменно вносят практический вклад в поддержание стабильности и устойчивого экономического роста стран региона", - констатировал Алимов.

Центральная Азия - не шахматная доска

Мир в последние годы, указал оратор, "становится все более непредсказуемым и даже опасным". Международное право, отметил он, "часто игнорируется в угоду извлечения односторонних политических и экономических выгод".

"Вместе с сообществом наций, центральноазиатские страны находятся в поиске ответов на сложные вопросы современных реалий и будущего мира, - сказал Алимов. - Ясно одно: Центральная Азия - это не шахматная доска и не испытательный полигон для обкатки разного рода политических сценариев. Центральной Азии нужна не новая "Большая игра", а новый "Большой подъем" в виде инвестиций в инфраструктуру и промышленность, в науку и новые технологии, в образование и здравоохранение, в человека".

О форуме

Двухдневный форум собрал дипломатов и ученых из России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и других стран. Соорганизатором конференции выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана - ведущий аналитический центр страны, созданный в 1992 году. Конференция клуба "Валдай" впервые проходит в Узбекистане.