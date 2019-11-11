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РЖД завершат расширение инфраструктуры терминала "Гродеково" в Приморье к 2020 году

Основная функция железнодорожной станции заключается в перевалке грузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" к 2020 году завершат работы по модернизации грузового терминала на станции Гродеково Дальневосточной железной дороги для ускорения перевалки контейнерных грузов, сообщил ТАСС в понедельник замначальника Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО "РЖД" Андрей Зыбкин.

Железнодорожная станция "Гродеково" служит пограничным переходом, связывающим РФ с КНР (станция Суйфэньхэ), основная ее функция заключается в перевалке грузов, следующих в обоих направлениях.

"На грузовом терминале "Гродеково" компания приступила к работам по удлинению фронтов для перевалки контейнеров с узкой железнодорожной колеи (ширина 1435 мм в КНР) на широкую (ширина 1520 мм в РФ) в целях ускорения обслуживания железнодорожного состава до четырех часов. В данный момент одновременно могут обслуживаться девять вагонов. Завершить работы намерены до конца 2019 года", - сказал Зыбкин.

Потребность в модернизации грузового двора обусловлена ростом контейнерного потока в связи с развитием международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", пояснил представитель Центральной дирекции РЖД. Маршруты коридоров проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края.

К 2021 году на территории терминала также планируется построить площадку для ввоза контейнеров автомобильным транспортом с последующей их погрузкой на железнодорожный транспорт.

Как сообщил агентству Зыбкин в октябре, в 2020 году РЖД намерены утроить - до 3 млрд рублей - инвестиции в расширение пропускной способности грузовых терминалов в части обработки контейнерных поездов и обновление грузоподъемной техники.

Теги
РоссияПриморский край
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