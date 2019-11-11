Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": цена некоторых автомобилей в России выросла до 10% в условиях падения спроса

По данным издания, большинство брендов повысили цены в начале года в пределах 5%, а суммарно за 10 месяцев рост составил 9-10%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Некоторые автомобильные бренды повысили цены на свои авто с начала 2019 года на 9-10%. При этом рост цен в России на транспортные средства происходит в условиях снижения продаж, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.

"Большинство брендов повысили цены в начале года в пределах 5%, а суммарно за 10 месяцев рост составил 9-10%", - сообщил изданию директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников. В свою очередь директор по маркетингу "Автоспеццентра" Алексей Ермилов отметил, что в среднем цены выросли на 3,5-7% с начала года. "Концерны растягивали повышение цен во времени, чтобы не отпугнуть покупателей", - пишет "Коммерсантъ".

Так, в период с 15 июня по 5 ноября цена на Hyundai Solaris выросла на 5 тыс. рублей, Elantra - на 10 тыс. рублей, Sonata - на 20 тыс. рублей, пишет газета со ссылкой на подсчеты дилера "Авилон". Рост цен вызван сменой модельного ряда. По той же причине Jeep и Fiat подорожали на 2% и 1,5% соответственно, а также некоторые модели BMW: третья серия - на 2%, пятая, шестая серии Gran Turismo, X1 и X5 - на 1,5%, X3 и X4 - на 1%, выше всего, на 2,5%,- X7.

По словам главы "Фаворит Моторс" Владимира Попова, "цены так или иначе повышают все бренды, перестав опасаться падающего рынка", пишет газета. Так, некоторые бренды поднимали цены и в октябре, когда продажи ушли в минус на 5%.

По данным "Автостата", Chevrolet Niva подорожал на 7-9 тыс. рублей, Skoda Rapid - на 12-18 тыс. рублей, Peugeot 408 и в большинстве комплектаций Citroen C4 - на 12 тыс. рублей. Весь модельный ряд УАЗа вырос в цене на 5-20 тыс. рублей. На 20-30 тыс. подорожали отдельные комплектации Kia Cerato. Volkswagen на 3,1-14,1 тыс. рублей поднял цену на универсалы Caddy и Caddy Maxi.

Владимир Попов отмечает, что на продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 млн рублей производитель зарабатывает не более 3%. По его словам, повышение цен является единственной возможностью для производителей "удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей". Однако в ряде случаев производители сдерживают рост цен. Владимир Мирошников говорит, что часть производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но "акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке".

Изменение цен в премиум и массовом сегментах

Премиальные бренды, изменившие прайс-листы в первом полугодии, с тех пор цены, как правило, не повышали, пишет "Коммерсантъ". Так, с начала года цены на автомобили Volvo увеличились в среднем на 2,5%, рассказал изданию коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов. Новое повышение в среднем на 1% намечено на январь, но может быть увеличено в случае роста утильсбора. В Infiniti газете сообщили, что пересматривали ценовую политику в начале года "с разнонаправленной динамикой в зависимости от модели и сегмента", а у Porsche цены не менялись, заявили изданию в компании.

Локализованные концерны повышали цены несколько раз в этом году. В Mitsubishi сообщили, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года в зависимости от модели цена в среднем выросла на 3,5-4,5%, в Toyota "Коммерсанту" сказали, что обновили цены только на RAV4 в связи с выходом новой модели. В Kia заявили, что, кроме традиционного повышения в январе, рост цен коснулся нескольких моделей - Picanto, Ceed, K900, Rio, Sorento, Optima - и составил около 4% с начала года. В Renault отмечают, что цены на кроссовер Renault Kaptur поднялись только на 1,4%, в Nissan заявили, что в начале года повысили цены в среднем на 3-4% на фоне изменения НДС и инфляции, а в начале октября - на 0,5-1,5% из-за новых условий ввоза автокомпонентов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На Чукотке завершили ремонт всех дорог по нацпроекту
На эти цели было выделено 64,9 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС