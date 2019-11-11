"Ъ": цена некоторых автомобилей в России выросла до 10% в условиях падения спроса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Некоторые автомобильные бренды повысили цены на свои авто с начала 2019 года на 9-10%. При этом рост цен в России на транспортные средства происходит в условиях снижения продаж, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов.

"Большинство брендов повысили цены в начале года в пределах 5%, а суммарно за 10 месяцев рост составил 9-10%", - сообщил изданию директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников. В свою очередь директор по маркетингу "Автоспеццентра" Алексей Ермилов отметил, что в среднем цены выросли на 3,5-7% с начала года. "Концерны растягивали повышение цен во времени, чтобы не отпугнуть покупателей", - пишет "Коммерсантъ".

Так, в период с 15 июня по 5 ноября цена на Hyundai Solaris выросла на 5 тыс. рублей, Elantra - на 10 тыс. рублей, Sonata - на 20 тыс. рублей, пишет газета со ссылкой на подсчеты дилера "Авилон". Рост цен вызван сменой модельного ряда. По той же причине Jeep и Fiat подорожали на 2% и 1,5% соответственно, а также некоторые модели BMW: третья серия - на 2%, пятая, шестая серии Gran Turismo, X1 и X5 - на 1,5%, X3 и X4 - на 1%, выше всего, на 2,5%,- X7.

По словам главы "Фаворит Моторс" Владимира Попова, "цены так или иначе повышают все бренды, перестав опасаться падающего рынка", пишет газета. Так, некоторые бренды поднимали цены и в октябре, когда продажи ушли в минус на 5%.

По данным "Автостата", Chevrolet Niva подорожал на 7-9 тыс. рублей, Skoda Rapid - на 12-18 тыс. рублей, Peugeot 408 и в большинстве комплектаций Citroen C4 - на 12 тыс. рублей. Весь модельный ряд УАЗа вырос в цене на 5-20 тыс. рублей. На 20-30 тыс. подорожали отдельные комплектации Kia Cerato. Volkswagen на 3,1-14,1 тыс. рублей поднял цену на универсалы Caddy и Caddy Maxi.

Владимир Попов отмечает, что на продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 млн рублей производитель зарабатывает не более 3%. По его словам, повышение цен является единственной возможностью для производителей "удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей". Однако в ряде случаев производители сдерживают рост цен. Владимир Мирошников говорит, что часть производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но "акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке".

Изменение цен в премиум и массовом сегментах

Премиальные бренды, изменившие прайс-листы в первом полугодии, с тех пор цены, как правило, не повышали, пишет "Коммерсантъ". Так, с начала года цены на автомобили Volvo увеличились в среднем на 2,5%, рассказал изданию коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов. Новое повышение в среднем на 1% намечено на январь, но может быть увеличено в случае роста утильсбора. В Infiniti газете сообщили, что пересматривали ценовую политику в начале года "с разнонаправленной динамикой в зависимости от модели и сегмента", а у Porsche цены не менялись, заявили изданию в компании.

Локализованные концерны повышали цены несколько раз в этом году. В Mitsubishi сообщили, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года в зависимости от модели цена в среднем выросла на 3,5-4,5%, в Toyota "Коммерсанту" сказали, что обновили цены только на RAV4 в связи с выходом новой модели. В Kia заявили, что, кроме традиционного повышения в январе, рост цен коснулся нескольких моделей - Picanto, Ceed, K900, Rio, Sorento, Optima - и составил около 4% с начала года. В Renault отмечают, что цены на кроссовер Renault Kaptur поднялись только на 1,4%, в Nissan заявили, что в начале года повысили цены в среднем на 3-4% на фоне изменения НДС и инфляции, а в начале октября - на 0,5-1,5% из-за новых условий ввоза автокомпонентов.