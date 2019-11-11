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Пекин обвинил Помпео в равнодушии к национальным интересам как Китая, так и США

В МИД Китая заявили, что американская сторона без каких-либо веских доказательств клевещет на китайские предприятия, в числе которых - корпорация Huawei

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео абсолютно не учитывает национальные интересы Китая и США, преследуя собственные, узкие политические интересы. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы в очередной раз требуем, чтобы Помпео отбросил в сторону предрассудки и устаревшие понятия времен холодной войны, отказался от своих корыстных политических планов, не принимающих во внимание народные интересы Китая и США, перестал выступать с антикитайскими высказываниями", - отметил он на регулярном брифинге, комментируя недавние высказывания американского дипломата в Берлине.

По словам дипломата, Помпео руководствуется исключительно соображениями времен холодной войны, фанатично отрицает позитивную роль китайского социализма. "Он делает выпады в адрес Коммунистической партии Китая (КПК) и народа КНР, руководствуясь исключительно собственными политическими расчетами. Такая позиция обречена на провал", - подчеркнул Гэн Шуан.

Официальный представитель добавил, что американская сторона без каких-либо веских доказательств клевещет на китайские предприятия, в числе которых - корпорация Huawei, "злонамеренно создает препятствия для их развития и сотрудничества с внешним миром".

Ситуация с Huawei

В ноябре в ходе посещения Берлина по случаю 30-летия разрушения Берлинской стены Майкл Помпео еще раз предостерег власти ФРГ от участия китайской компании в переходе на 5G, требовал прекратить реализацию проектов по импорту газа из России. Он также неоднократно делал резкие выпады в адрес КПК, ее роли в развитии Китая.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Компания оказалась под угрозой международных экономических санкций после обвинений США и Австралии в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования.

15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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