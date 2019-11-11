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Калининградский янтарный комбинат впервые проведет аукцион уникального янтаря с инклюзами

Торги пройдут 16 декабря в очном и заочном форматах

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех") впервые за свою более чем 70-летнюю историю проведет аукцион по продаже уникального янтаря с инклюзами. Торги минералами с ископаемыми включениями, возраст которых превышает 50 млн лет, пройдут 16 декабря одновременно в очном и заочном форматах, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"Первый за 72-летнюю историю единственного в России предприятия по промышленной добыче янтаря аукцион редкого сувенирного камня "Янтарь-инклюз" с ископаемыми включениями состоится 16 декабря в Калининграде. Организатором торгов выступает АО "Янтарный Ювелирпром" - дочерняя компания Калининградского янтарного комбината", - говорится в сообщении.

На комбинате ТАСС пояснили, что на аукцион будут выставлены несколько десятков камней с инклюзами - застывшими в ископаемой смоле частицами доисторической флоры и фауны: кусочками мха, фрагментами растений, насекомыми, обитавшими на земле 50-60 млн лет назад. Формирование лотов из неповторимого и единственного в своем роде янтаря, целенаправленный отбор которых на комбинате после многолетнего перерыва возобновили в нынешнем сезоне добычи, продолжается, эксперты и члены аукционной комиссии определяют начальную стоимость каждого лота, уточнили в пресс-службе.

По информации генерального директора КЯК Михаила Зацепина, инклюзы в янтаре встречаются достаточно редко, различные включения находят примерно в 10% добытого камня, доля же включений животного мира дальних эпох не превышает 2%. Такой янтарь отбирают вручную на сортировке камня до его обработки. Янтарь с инклюзами представляет не только художественную, но и научную ценность - по ним изучают животный и растительный мир, существовавший десятки миллионов лет назад.

Аукцион пройдет одновременно в двух форматах - очном и заочном. В первом случае покупатели или их представители смогут приобрести понравившийся сувенирный камень на торгах непосредственно в зале отеля Radisson в Калининграде. Заочный аукцион будет проводиться в онлайн-режиме на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург". В торгах смогут принять участие как россияне, так и граждане иностранных государств.

О предприятии

Калининградский янтарный комбинат образован 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Сегодня это единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. Которого более 50 млн лет. Запасы ресурсной базы оцениваются в 116 тыс. тонн, что обеспечит промышленную добычу янтаря в течение 350 лет. В 2018 году добыты рекордные 500 тонн янтаря. АО "Янтарный Ювелирпром" основан 15 сентября 2004 года как дочернее предприятие комбината (доля составляет 100%). Компания специализируется на изготовлении ювелирных украшений и сувениров из янтаря. Ассортимент выпускаемой продукции составляет порядка 3 тыс. наименований.

Теги
РоссияКалининградская область
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