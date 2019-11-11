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Добыча нефти "Лукойла" выросла до 64,2 млн тонн

В компании отметили, что рост добычи углеводородов в основном связан с развитием газовых проектов в Узбекистане

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Лукойла" за январь - сентябрь 2019 года нарастил добычу углеводородов в годовом выражении на 1,6% - до 2,337 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки. Добыча нефти выросла за девять месяцев на 0,7% - до 64,2 млн тонн, говорится в сообщении компании.

"За девять месяцев 2019 года среднесуточная добыча углеводородов группой "Лукойл" без учета проекта "Западная Курна - 2" составила 2,337 млн. барр. н.э./сут., что на 1,6% больше по сравнению с девятью месяцами 2018 года. Рост добычи углеводородов в основном связан с развитием газовых проектов в Узбекистане, а также с увеличением добычи нефти в России в связи с изменением параметров внешних ограничений объемов добычи российских компаний", - говорится в сообщении.

Добыча нефти за девять месяцев без учета проекта "Западная Курна - 2" составила 64,2 млн т, что на 0,7% больше, чем годом ранее. В третьем квартале добыча нефти в среднесуточном выражении превысила уровень второго квартала 2019 года на 0,2% и достигла 21,6 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении им. В.Филановского за девять месяцев увеличилась на 7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. В октябре 2019 года началась добыча на третьей очереди месторождения. Добыча нефти на месторождении им. Ю.Корчагина за отчетный период выросла на 22% в результате реализации программы бурения на второй очереди месторождения. Разработка Ярегского месторождения и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, включая ввод новых парогенераторных мощностей, позволила нарастить добычу высоковязкой нефти за отчетный период до 3,7 млн тонн, или на 18%, по сравнению с девятью месяцами 2018 года.

Добыча газа "Лукойла" за январь - сентябрь составила 25,6 млрд куб. м (повышение на 4%). Основным фактором роста добычи газа стало развитие проектов в Узбекистане. Благодаря запуску в апреле 2018 года второй очереди газоперерабатывающего комплекса на проекте Кандым добыча газа в Узбекистане за отчетный период увеличилась до 10,3 млрд куб. м (в доле группы "Лукойл"), что на 9% больше, чем годом ранее.

Объем переработки нефтяного сырья на НПЗ "Лукойла" за девять месяцев вырос в годовом выражении на 2,8% и составил 51,7 млн тонн. При этом объем переработки в России вырос на 3,3% - до 33,3 млн тонн в основном за счет увеличения загрузки Нижегородского НПЗ. Объем переработки в Европе увеличился на 2,0% - до 18,4 млн тонн. "Рост связан с ремонтом на НПЗ в Болгарии в первом квартале 2018 года", - отмечает компания.

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