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Госдума планирует принять закон о квалифицированных бюро кредитных историй до конца года

Соответствующий законопроект предусматривает создание системы проверки долговой нагрузки россиян перед выдачей им потребительских кредитов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума рассчитывает до конца года принять закон, предусматривающий создание института квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут предоставлять данные о долговой (платежной) нагрузке заемщика. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предусматривает создание системы проверки долговой нагрузки россиян перед выдачей им потребительских кредитов. В случае принятия законопроекта ЦБ РФ выработает методику расчета совокупной долговой нагрузки, предусматривающую механизм расчета по принципу "одного окна".

"Второе чтение [пройдет] через месяц, где-то числа 10-11 декабря. Мы планируем так. Мы планируем до конца года принять закон", - сказал Аксаков.

Он отметил, что ко второму чтению в законопроекте могут появиться некоторые изменения. Так, банкам могут разрешить запрашивать данные для расчета показателя долговой нагрузки заемщиков только в одном квалифицированном бюро кредитных историй, а не во всех, как предлагается сейчас. Также обсуждается увеличение максимальной доли одного собственника квалифицированного бюро кредитных историй до 50% (сейчас - 25%).

Эти предложения инициировали представители бизнес-сообщества, Госдума, скорее всего, их поддержит, добавил глава думского комитета.

"В ходе обсуждения проекта ФЗ на этапе подготовки к первому чтению такие предложения, действительно, звучали. Существует договоренность продолжить эти обсуждения при подготовке проекта ко второму чтению", - сообщили ТАСС в ЦБ.

Там подчеркнули, что при принятии закона важно найти необходимый баланс интересов всех участников процесса сбора и использования информации, получаемой БКИ, и независимости самих БКИ от участников рынка.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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