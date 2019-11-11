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Депутаты намерены перераспределить более 700 млрд рублей во втором чтении бюджета

В рамках нацпроектов перераспределяются на 2020 год средства в объеме 100 млрд рублей, рассказал депутат Андрей Макаров

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Во втором чтении проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет перераспределено более 700 млрд рублей. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава комитета Андрей Макаров.

"У нас поступило более 600 поправок, порядка 700 предложений от правительства и других субъектов законодательной инициативы. Поправками по существу предлагается в 2020 году перераспределить 290 млрд рублей, в 2021 году - 233 млрд рублей и в 2022 году - 219 млрд. То есть более 700 млрд рублей предлагается к перераспределению", - сказал он.

В частности, в рамках нацпроектов перераспределяются на 2020 год средства в объеме 100 млрд рублей, на 2021 год - 112 млрд рублей, в 2022 году - почти 100 млрд рублей, добавил депутат.

Макаров сообщил, что на финансирование вопросов, которые предлагалось рассмотреть в рамках постановления Госдумы о принятии в первом чтении (речь идет, в частности, о печатных изданиях для инвалидов по зрению, а также о выравнивании бюджетной обеспеченности субъектов), средства выделены.

"Правительством предложена поправка, связанная с возможностью реструктуризации бюджетных кредитов, мы тоже ставили эту задачу, и есть предложение как ее еще улучшить. В соответствии с решениями правительства до 1 января будут приняты решения по трансфертам", - отметил депутат.

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Россия
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