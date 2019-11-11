Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении доходов ПФР в 2019 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки к бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, предусматривающие рост доходов Фонда. Документ будет рассмотрен на заседании Госдумы 13 ноября.

Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов бюджета Фонда на 79,8 млрд рублей. При этом объем поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование увеличивается на 45,7 млрд рублей. В результате объем доходов на 2019 год составит 8,692 трлн рублей, или 8,0% к ВВП (108,414 трлн рублей). По отношению к ВВП доля доходов снижается на 0,1%, что связано с ростом прогнозируемого объема ВВП.

Общий объем расходов бюджета Фонда увеличивается на 80,6 млрд рублей и составит в 2019 году 8,716 трлн рублей. По отношению к ВВП доля расходов составит 8,0%, что на 0,2% ниже запланированного уровня.

Дефицит бюджета Фонда в 2019 году составит 24 млрд рублей (0,02% к ВВП), из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии - 1,1 млрд рублей (или 0,001% к ВВП), в части связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии - 22,9 млрд рублей (или 0,02% к ВВП).

На покрытие дефицита бюджета Фонда в 2019 году в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, будут направлены остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся в результате неполного их использования по состоянию на 1 января 2019 года, в размере 1,1 млрд рублей.

На плановый период 2020-2021 годов изменения в бюджет ПФР не предусматриваются.