Профильный комитет Думы рассмотрит проект о СМИ-иноагентах на ближайшем заседании

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на своем ближайшем заседании рассмотрит законопроект о регулировании деятельности СМИ - иностранных агентов. Об этом сообщил в понедельник глава комитета Леонид Левин.

"Руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов и руководитель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сделали заявления о необходимости доработки законопроекта о дополнительном регулировании иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, и предложили внести соответствующие поправки в текст документа для его последующего рассмотрения во втором чтении", - приводит слова Левина его пресс-служба. "В этой связи комитет предложил Совету Госдумы продлить срок внесения поправок до 12 ноября. Рассчитываем завершить работу над документом и рассмотреть законопроект на ближайшем заседании комитета", - подчеркнул депутат.