Власти Ставропольского края переходят на бережливые технологии

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о запуске в регионе проекта "Бережливое правительство", в котором на начальном этапе будут задействованы 5 органов исполнительной власти. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы края.

"Глава края объявил о старте реализации проекта "Бережливое правительство", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на первом этапе в проекте будут задействованы пять органов исполнительной власти Ставрополья.

"Это пять очень близких к людям краевых ведомств. Назову их: министерства дорожного хозяйства, здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, природных ресурсов", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что координировать работу проекта на Ставрополье будет заместитель председателя правительства края, руководитель аппарата правительства Вячеслав Гладков.

Ставрополье - один из 19 пилотных регионов, где будет осуществляться эта федеральная инициатива. Проект "Бережливое правительство" направлен на внедрение технологий бережливого производства в органах власти. Цель - постоянное повышение эффективности работы путем оптимизации процессов, экономии ресурсов и времени. В том числе результатом реализации проекта должно стать ускорение принятия и выполнения управленческих решений, сокращение сроков документооборота, более комфортное для граждан взаимодействие с государственной системой.