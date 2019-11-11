Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ставропольского края переходят на бережливые технологии

На начальном этапе будут задействованы пять органов исполнительной власти

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о запуске в регионе проекта "Бережливое правительство", в котором на начальном этапе будут задействованы 5 органов исполнительной власти. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы края.

"Глава края объявил о старте реализации проекта "Бережливое правительство", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на первом этапе в проекте будут задействованы пять органов исполнительной власти Ставрополья.

"Это пять очень близких к людям краевых ведомств. Назову их: министерства дорожного хозяйства, здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, природных ресурсов", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что координировать работу проекта на Ставрополье будет заместитель председателя правительства края, руководитель аппарата правительства Вячеслав Гладков.

Ставрополье - один из 19 пилотных регионов, где будет осуществляться эта федеральная инициатива. Проект "Бережливое правительство" направлен на внедрение технологий бережливого производства в органах власти. Цель - постоянное повышение эффективности работы путем оптимизации процессов, экономии ресурсов и времени. В том числе результатом реализации проекта должно стать ускорение принятия и выполнения управленческих решений, сокращение сроков документооборота, более комфортное для граждан взаимодействие с государственной системой.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Минэкономразвития до конца ноября выпустит приказ о новой системе учета субъектов МСП
Система учета будет вестись по страховым взносам и станет не ежегодной, а ежеквартальной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС