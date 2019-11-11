Суд отложил рассмотрение жалобы ФАС на решение по делу нефтетрейдеров

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд отложил до 5 декабря рассмотрение жалобы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на решение суда по делу в отношении нефтетрейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл" о манипулировании рынком на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"На стадии прений суд откладывает судебное разбирательство, - сказал судья. - [Заседание пройдет] 5 декабря".

В начале этого года ФАС возбудила дело против "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл". По версии антимонопольной службы, компании заключали между собой фиктивные сделки, что могло привести к росту цен на нефтепродукты. Однако Арбитражный суд Москвы признал возбуждение дела незаконным, отметив, что ФАС "вышла за пределы полномочий, применив состав антимонопольных правонарушений, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме". Суд также учел, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет ЦБ, а не ФАС. Ведомство это решение обжаловало.

ЦБ и "А-Ойл" участвуют в деле в качестве третьих лиц.

"Солид" является крупнейшим биржевым трейдером на рынке нефтепродуктов. Согласно отчетности за 2018 год, компания увеличила чистую прибыль в более чем в 5 раз - до 640,1 млн рублей.