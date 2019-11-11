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Boeing ожидает возобновления полетов 737 MAX в январе 2020 года

Продолжается работа над окончательным одобрением обновленных требований для обучения пилотов, добавили в компании

ТАСС, 11 ноября. Американская корпорация Boeing ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года, их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на официальном сайте компании пресс-релизе.

Корпорация прикладывает все усилия для того, чтобы в этом квартале получить от Федерального авиационного управления (ФАУ) США сертификацию работы системы улучшения характеристик маневренности (MCAS), сбой которой привел к авиакатастрофам в Эфиопии и Индонезии. "Основываясь на таком расписании, возобновление поставок авиакомпаниям 737 MAX может произойти уже в декабре <..>. Параллельно мы работаем над окончательным одобрением обновленных требований для обучения пилотов, что должно произойти до возвращения 737 MAX в эксплуатацию, которая ожидается в настоящее время в январе", - заключили в компании.

В Boeing отметили, что приоритетом корпорации остается обеспечение безопасного возвращения 737 MAX в эксплуатацию, и выразили уверенность в достижимости поставленной задачи. "Мы тесно сотрудничаем с ФАУ и другими регулирующими органами в связи с тем, что нашей целью является получение сертификации и безопасного возвращения к коммерческим полетам, поэтому нам требуется время для ответа на их вопросы, - указали в компании. - Со всеми тщательными проверками мы уверены, что [737] MAX будет одним из самых безопасных самолетов, который когда-либо поднимался в небо".

9 ноября американские авиакомпании Southwest Airlines и American Airlines объявили, что могут отложить возобновление эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX вплоть до начала марта 2020 года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут применять самолеты.

Теги
Крушение Boeing 737 в ИндонезииКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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