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Эксперт: Приморью нужны изменения в закон о земле, чтобы привлекать фермеров

О проблеме неиспользуемых земель на Дальнем Востоке в августе 2019 года говорил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Закон Приморского края о земельных отношениях нуждается в поправках, которые позволят возвращать неиспользуемую землю в хозяйственный оборот, что позволит привлечь в регион фермеров. Таким мнением с ТАСС поделился председатель правления Приморской региональной общественной организации "Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений" Сергей Пушкарев.

О проблеме неиспользуемых земель на Дальнем Востоке в августе 2019 года говорил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. Это земля, по которой заключены договоры аренды, но арендатор не выполняет условия договора и не использует землю по назначению. При выявлении этого инициируется процедура с участием муниципалитета по расторжению соглашения через суд и дальнейшая передача земли другим инвесторам. По оценкам Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, в макрорегионе такой земли порядка 2 млн гектаров.

"Сейчас мы очень плотно работаем над привлечением в регион староверов, которые, как известно, о земле и о выращивании сои знают больше, чем академики из сельскохозяйственной академии. Они нашли в Приморье подходящие для себя земли, но есть проблема с тем, что найти участок в 600 га, который нужен переселенцам, сегодня очень сложно из-за большого количества арендованных, но неиспользуемых участков. Необходим механизм, который позволит возвращать такие земли в оборот", - считает Пушкарев.

Сейчас, по его словам, расторжение договора аренды может идти очень долго. Решить проблему, по его мнению, позволят поправки в краевое законодательство.

"Сегодня задача земли у этих людей изъять, и передать тем людям, которые готовы работать. И сегодня губернатор Приморья Олег Кожемяко правильно поставил вопрос о возврате такой земли. Но для этого нужны и соответствующие поправки в закон Приморского края "О регулировании земельных отношений". Потому что сейчас механизма, который мог бы в таких случаях вернуть землю краю, практически нет, а уговорами тут ничего не сделаешь", - сказал эксперт.

К настоящему времени в Приморье по программе добровольного переселения соотечественников приехали уже более 100 староверов. Они вернулись из Боливии, Бразилии, Уругвая и США. Президент Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума 2019 года предложил разработать подпрограмму для переселения соотечественников из стран дальнего зарубежья, и поручил предусмотреть дополнительные меры господдержки переселенцев-фермеров. В следующем году в Приморье ожидают переселения еще около 54 семьи староверов.

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РоссияПриморский край
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